Стали известны подробности инцидента с перепутанными в морге телами россиян

Стали известны подробности инцидента с перепутанными в морге в Башкирии телами двух умерших мужчин. Один из них оказался участников СВО, другой – ветераном афганской войны. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По информации издания, одна семья уже провела похороны, когда другая заметила подмену прямо во время прощания.

Канал сообщает, что участник спецоперации снимал квартиру в городе Октябрьский, куда прибыл с фронта после ранения. Он перестал отвечать на звонки, родственники забеспокоились и поехали проведать его. Оказалось, что мужчина умер 1-го мая. При этом, по словам родных, тело было в ссадинах и побоях.

Сестра россиянина рассказала изданию, что подозрения у нее появились, когда в морге предложили заказать гроб на человека ростом 1,9 метра, так как брат был значительно ниже.

На просьбу увидеть тело брата женщине ответили отказом, объяснив это тем, что он якобы совсем разложился, и хоронить его будут в мешке.

Тело в мешке выдали на следующий день семье, они похоронили его на кладбище села Соловьевка в Башкирии. В морге назвали предварительной причиной смерти инфаркт.

Другая семья приехала хоронить своего родственника, ветерана афганской войны. Люди прямо во время прощания заметили, что в гробу лежит другой человек.

Выяснилось, что в морге им отдали тело участника СВО. Труп военного в морге сперва отказались принимать обратно, но утром 7 мая рабочие приехали выкапывать тело из чужой могилы, не сообщив об этом родственникам.

Родственники не дали это сделать без документов. Семья подала заявление в прокуратуру.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Башкирии в морге по ошибке перепутали тела умерших, одного из них успели похоронить.