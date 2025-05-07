Синоптик прокомментировал прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом

Прогнозы о якобы аномальной жаре и смерчах летом — фейк. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прогноз от Гидрометцентра не такой пугающий, и в нем говорится о средней глобальной температуре, которая меняется из-за повышения температуры Мирового океана. На атмосферу влияет даже небольшая часть тепла, передаваемая от океана.

«Ведущие климатологи, ведущие специалисты и нашей страны, и за рубежом, говорят о средней глобальной температуре нынешнего года. Она войдет, по всей видимости, в пятерку самых жарких», — объяснил синоптик.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что на фоне изменения климата сильные ветры и торнадо в Москве летом будут случаться чаще. По его словам, в столице участится сильный ветер с порывами около 30 метров в секунду.