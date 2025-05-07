Хиты и редкости: группа «Слот» готовит большой весенний концерт

Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу «Все в СЛОТ!». Фраза, ставшая негласным фанатским слоганом, обретает новое воплощение – в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.

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«Все в СЛОТ» - в Москве шоу состоится 16 мая 2025 в клубе «Base», а в Санкт-Петербурге – 24 мая 2025 в клубе «Sound».

Игорь Кэш, основатель и фронтмэн «СЛОТ»:

- Мы не отрываемся от корней, открываемся новому, но не согласны с тезисом «Кто старое помянет...». Другими словами, нам важно всё. Это всё и будет на наших концертах в Питере и Москве, где будет ЛУЧШЕЕ, НОВОЕ, РЕДКОЕ. Ждём новых людей, редких и, конечно, лучших!

В 2024 году в группе «СЛОТ» произошли изменения: в команду пришла новая солистка – Дарья Равдина, с которой музыканты выпустили два сингла «С.М.Г.О.» и «Маяк» и отправились в первую часть тура «МАСТ ГО ОН», которая закончилась аншлаговыми концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Любовь фанатов неоспорима и «СЛОТ» отвечают взаимностью - на 2025 год запланировано продолжение тура и выход нового альбома.

За время существования в багаже «СЛОТ» более 10 студийных альбомов и сборников, несколько десятков клипов, гастроли по всей России и СНГ. Они постоянно удивляют фанатов своими концертными шоу, будь то «СимфоСлот» или мэшап-шоу в коллаборации с коллегами по цеху. К слову, обе программы вылились в полноценные альбомы «Мэшап» и «СимфоСлот».

Дарья Равдина, солистка «СЛОТ»: - «СЛОТ» развивается, при этом сохраняя истоки, и в шоу «ВСЕ в СЛОТ» мы еще раз это продемонстрируем. Будут как новые песни, так и горячо любимые всеми хиты. Приглашаем вас стать частью этого события!

Концерты «СЛОТ» — это яркое шоу, мощное звучание главных «боевиков» команды и, конечно, невероятный обмен энергетикой между группой и поклонниками. Не пропусти шоу «Все в СЛОТ» в 16 мая в Москве в клубе «Base» и 24 мая в Санкт-Петербурге в клубе «Sound»!