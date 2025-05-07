Ассоциация менеджеров проведет заседание по трансформации контент-стратегий в 2025 году

В Москве в Plaza Garden Moscow WTC 15 мая состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, посвященное трансформации контент-стратегий продвижения в условиях радикальных изменений поисковых систем, поведения аудитории и технологий.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

По данным экспертов, в 2025 году около 70 процентов контента в поисковой выдаче генерируется искусственным интеллектом, а доля zero-click запросов приближается к 80 процентам, предоставляя пользователям ответы прямо на странице результатов поиска, по сути устраняя необходимость переходить на веб-сайты. Пользователи стремительно переключаются на голосовые помощники, визуальные поисковые системы и короткие видеоформаты, что ставит под угрозу традиционные модели монетизации трафика. Одновременно алгоритмы платформ ужесточают требования к качеству контента, а новые правила лишают бизнес привычных инструментов таргетирования.

В ходе мероприятия участники встречи поднимут вопросы эволюции поисковых систем, контентные метрики в маркетинговых и PR-стратегиях, влияние рекомендательных алгоритмов на медиа и аудиторию, вопрос качества контента, а также влияние ИИ на контент в СМИ и коммуникациях.

Модераторами заседания станут: Екатерина Квашенкина, сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике, директор группы сайтов «Шкулев Холдинг», Надежда Плотникова, сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике, генеральный директор «ФедералПресс»

В числе спикеров: генеральный директор Agenda.Media Алексей Парфун, основатель коммуникационной группы VINCI Agency, совладелец журнала Инк.Мария Лапук, главный редактор федерального новостного интернет-издания News.ru Ольга Сабурова и другие.

Более подробная информация — на сайте Ассоциации менеджеров в разделе «Календарь». Для участия необходима регистрация.

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