Baza: Сотрудников спецполка на 9 Мая обязали дежурить с противогазами
Сотрудников спецполка, выдвинутых на дежурство на 9 Мая, обязали взять с собой противогазы. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что несколько дней назад всех сотрудников спецподразделения призвали привести в порядок противогазы к параду Победы.
Авторы материала отмечают, что руководство передало полицейским, что у всех работающих 9 мая в Москве противогаз должен находиться при себе, а не «лежать в автобусе». Также каждый силовик должен иметь при себе аптечку.
По данным источника, ранее таких требований не поступало. В полку также прошли внеплановые проверки по состоянию противогазов, передает Telegram-канал.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что Вооруженные силы России и Министерство обороны принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности участников и гостей парада Победы.
Также сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в Москве запрещено запускать беспилотники и использовать пиротехнику. За несанкционированный запуск любых их видов предусмотрен штраф на сумму до 50 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.