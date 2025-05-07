Сотрудников спецполка на 9 Мая обязали дежурить с противогазами

Сотрудников спецполка, выдвинутых на дежурство на 9 Мая, обязали взять с собой противогазы. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что несколько дней назад всех сотрудников спецподразделения призвали привести в порядок противогазы к параду Победы.

Авторы материала отмечают, что руководство передало полицейским, что у всех работающих 9 мая в Москве противогаз должен находиться при себе, а не «лежать в автобусе». Также каждый силовик должен иметь при себе аптечку.

По данным источника, ранее таких требований не поступало. В полку также прошли внеплановые проверки по состоянию противогазов, передает Telegram-канал.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что Вооруженные силы России и Министерство обороны принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности участников и гостей парада Победы.

Также сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в Москве запрещено запускать беспилотники и использовать пиротехнику. За несанкционированный запуск любых их видов предусмотрен штраф на сумму до 50 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.