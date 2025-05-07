Патриарх Кирилл: Россия сохранилась благодаря Путину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Россия сохранилась как независимое государство благодаря президенту страны Владимиру Путину.

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- Благодаря Вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и, главное, безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство, - сказано в адресованном президенту поздравлении патриарха в связи с 25-летием его официального вступления в должность.

В опубликованном на официальном сайте поздравлении также отмечается сделанное президентом для социально-экономического и научно-технического развития страны, а также реализации ее мощного интеллектуального и культурного потенциала.

Особо патриарх отметил "беспрецедентные отношения" Церкви и государства: отделенная от государства, церковь обладает всеми правами и свободами и имеет возможность беспрепятственно совершать свою спасительную миссию.

У церкви есть возможность реализовывать многие свои планы, о чем не так давно еще "можно было только мечтать", подчеркнул патриарх.