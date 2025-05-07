Песков: Путину кефира хватит

Дефицита кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, нет, и его хватит на всех. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Кадр из документального фильма на канале "Россия"

"Не волнуйтесь, президенту кефира хватит, также как и всем россиянам, которые желают его купить", - заверил Песков.

Представитель Кремля напомнил заявление производителя, что у того есть необходимый потенциал и мощности в случае скачкообразного роста спроса. Напомним, что после выхода фильма "Москва. Кремль. Путин. 25 лет" кефир, который пил президент, стали скупать в магазинах.