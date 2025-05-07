Названо число пассажиров, которых затронули ограничения в аэропортах

Из-за угрозы атаки беспилотников в российских аэропортах задержаны минимум 350 вылетов. Около 60 тысяч пассажиров не смогли вовремя отправиться в путь. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В организации сообщили, что из-за массовых задержек рейсов могут возникнуть проблемы по принципу «эффекта домино».

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая в аэропорту Внуково было отменено около 50 рейсов, а еще 45 рейсов были задержаны более чем на час. В аэропорту Шереметьево было отменено около 40 рейсов, а также задержано 60 рейсов. Задержки составили как минимум 50 рейсов. В аэропорту Домодедово было отменено около 20 рейсов.

В ассоциации отметили, что из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы.

Во вторник, 6 мая, были введены временные ограничения на работу нескольких аэропортов, включая московские Домодедово и Шереметьево. Однако на данный момент все ограничения сняты.