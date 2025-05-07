Известный политолог Сергей Марков сравнил нелегитимного украинского президента Зеленского с маньяком за попытки сорвать Парад Победы в Москве.

"БПЛА ВСУ вчера целый день роями летели на Москву. Зеленский прямо угрожает 9 мая ударить и ракетами и БПЛА и даже какие то сделать ещё неожиданные взрывы", — отметил Марков с своём телеграм-канале.

По его словам, делают все возможное и необходимое для защиты города.

Марков считает, что если Зеленский реально что-то сделает против Парада Победы, — ответ будет настоящим.

"Уже говорят об Орешнике по Киеву. Но и не только", —уверяет политолог.

Пора бы уже и Трампу позвонить в Киев и потребовать от Зеленского: любые провокации Зеленского против Парада Победы Вашингтон будет рассматривать как подрыв мирных усилий Трампа. Жёстче надо, жёстче!