Ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский прокомментировал попытки Запада пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом и освободительную миссию Красной армии. Как сообщает РИА Новости, он считает, что здравомыслящие люди все понимают, а политики стремятся использовать эту тему для личной выгодны.

Зубовский — полковник авиации в отставке. Он родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области Белоруссии. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 14 лет. Молодой человек оказался на оккупированной территории, а после освобождения в 1944 году был призван в армию. Зубовский воевал в Польше, Восточной Пруссии и Чехословакии. Сейчас живет в родной Белоруссии.

По мнению ветерана, не стоит даже обсуждать заявления некоторых европейских политиков о том, что СССР не освобождал Европу от фашизма, а подчинял новые территории и насаждал «советский режим». Зубовский подчеркнул, что Советский Союз победил фашизм в Европе, при этом упомянув поддержку союзников.

«Нельзя отрицать и помощь американцев — техника, запчасти, топливо, боеприпасы, обмундирование, продукты. Правда, потребовали ленд-лиз», — сказал он.

Зубовский добавил, что в первую очередь все думают о собственных интересах, из-за чего трудно сказать, существовали бы текущие геополитические противоречия между странами, если бы они помнили о силе союзничества. Он отметил, что для многих политиков такие противоречия являются способом борьбы за власть.