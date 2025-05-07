Москвичи возмутились отсутствием интернета

Жители Москвы жалуются на отсутствие интернета практически во всех районах города, отмечая, что невозможно взять на прокат самокат, воспользоваться привычными приложениями и завершить аренду машины. Комментарии москвичей приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Ощутила сейчас во всей красе. На Кутузовском ноль интернета», «В Домодедово не ловит связь вообще», - пишут жители столицы в соцсетях.

По их словам, невозможно совершить привычные действия, например, арендовать самокат или машину.

«Я так понимаю, отсутствие самокатов связано с интернетом? Шикарно просто», «Даже аренду машины завершить невозможно…навигатор «мотыляет»», - пожаловались они.

При этом операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая, пишет РИА Новости.

В частности, по данным издания, такое предупреждение разместили сервисы «Яндекса», МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк. «ВкусВилл» уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру, а интернет-магазин Lamoda посоветовал выбирать доставку в пункты выдачи. Мосгортранс же рекомендовал пополнить карту «Тройка» до наступления праздничных дней.

Напомним, что в центральной части Москвы будут действовать серьезные ограничения в связи с праздничными мероприятиями. В частности, заведения общественного питания и торговые точки на Тверской улице, а также частично на Садовом кольце и Новом Арбате будут закрыты. В мэрии Москвы пояснили, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности. Кроме того в ЦАО и ЮВАО временно закроют некоторые подземные пешеходные переходы.