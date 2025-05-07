Симоньян высказалась о праздничных ограничениях в Москве

Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала перебои с сотовой связью и интернетом, а также ограничения в работе ряда столичных заведений из-за подготовки к параду Победы в Москве.

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В своем высказывании она сравнила российскую столицу с Парижем.

— По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов, ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже! — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

7 мая сообщалось, что в Москве наблюдаются проблемы с работой онлайн-сервисов. Сейчас заказать еду через приложения не удается, такси не доезжают до центра города, а банковские приложения функционируют с перебоями.

В пресс-службе «Яндекса» также отметили рост цен на такси ввиду нехватки свободных машин. Там также добавили, что старт и завершение аренды каршеринга и самокатов могут временно быть недоступны.

В этот же день десятки торговых точек, магазинов и кафе закрыли и опечатали до 14:00 в Москве на дорогах, по которым будет следовать военная техника в рамках репетиции парада Победы.