Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу проблем с сотовой связью и интернетом, а также о временных ограничениях в работе некоторых заведений в столице в связи с подготовкой к Параду Победы в Москве. В своем Telegram-канале она заявила, что эта ситуация не критическая.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 мая и 8 мая в центральной части Москвы будут действовать серьезные ограничения. В частности, заведения общественного питания и торговые точки на Тверской улице, а также частично на Садовом кольце и Новом Арбате будут закрыты. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, подобные меры принимаются впервые и направлены на обеспечение безопасности и беспрепятственного проезда военной техники во время репетиций и самого парада.

«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов/ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!», — написала Симоньян.

В конце апреля стало известно, что в столице возникли сложности с работой онлайн-сервисов. В частности, не удается оформить заказ еды через приложения, такси не доезжает до центра города, а банковские приложения работают с перебоями.

Москвичи лишились такси и доставки

В пресс-службе «Яндекса» сообщили о росте цен на такси из-за нехватки свободных автомобилей. Также было отмечено, что старт и завершение аренды каршеринга и самокатов могут быть временно недоступны.