LIVE: Международная программа Дня Победы. День 1

Мероприятия, посвященные 80-летию Дня Победы, с участием президента РФ Владимира Путина и лидеров иностранных государств проходят в Москве, 7 мая.

Ожидается, что глава государства встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, во время которой стороны подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Кроме того, Путин проведет двусторонние встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Всего за три дня официальных мероприятий Путин проведет более 15 двусторонних встреч с представителями приглашенных стран.

Свое участие в праздновании окончания Великой Отечественной войны подтвердили 29 лидеров из стран СНГ, Европы, Латинской Америки, Африки и Азии, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Сербии Александр Вучич, Словакии Роберт Фицо и Республики Сербской Милорад Додик. Кроме российских военнослужащих по Красной площади пройдут расчеты 13 государств мира, включая Китай, Вьетнам, Лаос, Египет, Монголию, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан.