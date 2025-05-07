Жителям Центральной России рассказали, когда ждать наплыва комаров

Массового наплыва комаров на Центральную Россию следует ожидать во второй половине мая. Об этом в беседе с РИАМО сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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По его словам, все будет зависеть от погоды.

«Если будет теплая и дождливая погода, будет много луж — больших весенних, которые не пересыхают хотя бы пару недель (это время, которое нужно, чтобы прошел цикл развития от яйца через личинку до взрослого), то, соответственно, можно первую массовую волну выхода кровососущих комаров ожидать уже где-то в середине — в начале второй половины мая», — сказал специалист.

Если же температура воздуха будет периодически падать до 0°C или ниже 0°C, то развитие личинок комаров замедлится, добавил он.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев до этого говорил, что комары в России выступают источником трех угроз для здоровья. Они могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок.