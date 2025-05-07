Главное о задержках и отменах авиарейсов в России после атак ВСУ

Ночью и утром 7 мая в российских регионах вводились ограничения на полеты на фоне попыток атак беспилотников, авиакомпании начали сообщать о задержках, отменах и объединениях рейсов. Подробнее об этом - в материале «Рамблера».

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Заявление Росавиации

Ранним утром 7 мая в Росавиации сообщили, что временные ограничения на вылет и посадку самолетов распространяются на работу семи аэропортов: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна). Позже ограничения были введены в аэропортах Нижнекамск и Киров.

Заявление «Аэрофлота»

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что в связи с ограничениями в аэропорту Шереметьево часть рейсов авиакомпании была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет. Представители «Аэрофлота» заверили, что предпринимают все необходимые меры для стабилизации расписания.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота». Также в авиакомпании отметили, что пассажирам предоставляется обслуживание в зависимости от продолжительности ожидания вылета.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», - подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Заявление «Ижавиа»

В авиакомпании «Ижавиа» заявили, что предпринимают все меры для стабилизации расписания, пока ограничения в зоне московского авиаузла сохраняются. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов осуществляется в зависимости от длительности ожидания. За обновлением статуса рейса можно следить на табло аэропортов, а также на табло официального сайта «Ижавиа».

Заявление «России»

Представители авиакомпании «Россия» заявили, что в связи с ограничениями в аэропортах Шереметьево, Внуково и Нижний Новгород часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет. В авиакомпании подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры для стабилизации расписания, и порекомендовали пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота».

Представители перевозчика заявили, что возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билеты на другие рейсы при наличии свободных мест или получат полный возврат стоимости билетов. Пассажирам будет предоставлено обслуживание в зависимости от продолжительности ожидания вылета.

Заявление «Уральских авиалиний»

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что из-за временных ограничений в московских аэропортах 12 рейсов вынужденно приземлились на запасных аэродромах. Представители перевозчика заявили, что сейчас отправляют самолеты «по фактической ситуации».

По данным «Уральских авиалиний», по состоянию на 09:30 (по московскому времени) почти 8,5 тысячи пассажиров авиакомпании ожидали вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. Авиакомпания вынужденно отменила 18 рейсов, задержано было около 40.

Пассажирам отмененных рейсов в/из Москвы предоставляется возможность обменять авиабилеты на другие даты или получить полный возврат стоимости. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения.

«Уральские авиалинии» предпринимают необходимые меры для обеспечения пассажиров всеми положенными услугами. Информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании.

Заявление Nordstar

В Nordstar сообщили, что по независящим от авиакомпании причинам было вынуждено перенесено время вылета шести рейсов между Москвой и Норильском, Норильском и Красноярском, а также Москвой и Курганом.

Пассажирам вынужденно задержанных рейсов, а также пассажирам трансферных рейсов Nordstar пообещали предоставить все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. В авиакомпании рекомендовали пассажирам руководствоваться официальной информаций от авиакомпании и аэропортов.

Заявление Nordwind

В Nordwind заявили, что 7 мая из-за временных ограничений в аэропорту Казани задерживалось выполнение рейсов N4-740 Красноярск - Казань, N4-078 Казань - Москва, N4-784 Улан-Удэ - Казань и N4-1410 Худжанд - Казань. Рейс N4-752 Томск - Казань ушел на запасной аэродром.

Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. За расписанием можно следить на онлайн-табло на сайте Nordwind и информационных табло аэропортов.

Заявление Пулково

В Пулково сообщили, что в период ограничений на полеты Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы. Часть самолетов некоторое время ожидала вылета, аэропорт работал «в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций».