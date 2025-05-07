Что россияне думают о 9 Мая — свежие цифры от Rambler&Co

Большинство следят за мероприятиями онлайн и предпочитают домашнее время с близкими.

Несмотря на изменения в ритме жизни и информационной повестке, 9 Мая продолжает оставаться значимым днём — как символ памяти, сопричастности и личной истории. В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, какие традиции Дня Победы для них по-прежнему важны.

57% опрошенных россиян назвали 9 Мая главным событием в году. Ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% – как семейную традицию. 5% признались, что воспринимают День Победы просто как дополнительный выходной.

Треть (33%) респондентов рассказали, что предпочитают смотреть трансляции парада и других мероприятий из дома, почти четверть (24%) проводят время с близкими, вспоминая фронтовиков в семье. 19% устраивают сеансы патриотического кино, 15% участвуют в шествиях и городских акциях офлайн, а для 9% распорядок дня ничем особенным не отличается.

Связь с историей в большинстве семей остаётся живой: 63% рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте. 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом.

Участники опроса рассказали, какие из традиционных мероприятий к 9 Мая особенно важно сохранить для потомков. Почти половина (48%) назвали парад Победы и шествие «Бессмертного полка». 31% считают ценными личные истории ветеранов и семейную память. По 4% отдали предпочтение праздничным концертам и украшению городов. Возложение цветов и тематические выставки считают важными 6%, лекции и выступления в школах и вузах — 7%.

50% россиян полагают, что молодёжь в целом осведомлена об истории Победы, но поверхностно. 23% считают, что интерес к теме снижается. По мнению 12% респондентов, современные дети и подростки почти ничего не знают о войне, столько же (12%) уверены в обратном — что в семьях и школах всё ещё рассказывают достаточно. Ещё 3% не смогли оценить уровень осведомлённости подрастающего поколения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года, охват составил 31 921 интернет-пользователь.