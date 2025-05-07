Россияне назвали самый привлекательный город для молодежи

Санкт-Петербург стал самым привлекательным городом России для молодых людей. Как сообщают «Известия», к такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» после проведения опроса.

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За Петербург свой голос отдали 63% участников. Москва заняла второе место с минимальным отрывом — 62%. Третье место заняла Казань с 41% голосов, четвертую позицию разделили Екатеринбург и Сочи с 28% голосов. На следующих места расположились Нижний Новгород (21%), Краснодар и Новосибирск (20%), Владивосток (16%), Красноярск (13%) и Ростов-на-Дону (12%).

Ключевым фактором привлекательности стали возможности для трудоустройства и карьерного роста — об этом заявили 76% респондентов. По мнению еще 68% опрошенных важную роль играет развитая инфраструктура. Богатый выбор мест для досуга, мероприятий и развлечений назвали существенным преимуществом 57% участников опроса, а высокий уровень образования в вузах — 47%.

Меньшее количество респондентов назвали в качестве фактора привлекательности зарплату у молодых специалистов — они оказались важны лишь 36% опрошенных. За наличие молодежной среды проголосовали 34% респондентов, а за возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью — 31%. Также опрошенные отметили наличие студенческих общежитий (17%), хорошую экологию (14%), невысокие затраты на проживание и доступность жилья (9%).