Временные ограничения введены в аэропортах Иваново и Ярославль

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославль.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославль. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Несколько авиакомпаний объявили об отмене рейсов из Москвы и в направлении столицы в связи с ограничениями 6 и 7 мая. Так, «Аэрофлот» сообщил об отмене 52 рейсов из Москвы и 54 рейсов в столицу, а«Уральские авиалинии» уведомили об отмене 18 рейсов.