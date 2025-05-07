В России предложили ввести сокращенный рабочий день для матерей и отцов-одиночек

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, выступил с законодательной инициативой о введении "семейных часов" — сокращенного на два часа рабочего дня один раз в неделю для матерей и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 18 лет. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой для рассмотрения возможности внесения изменений в Трудовой кодекс.

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Как сообщает РИА Новости, инициатива основана на многочисленных обращениях граждан во время депутатских приемов. По мнению Чернышова, эта мера поможет родителям уделять больше времени воспитанию детей, сопровождать их на дополнительные занятия и улучшить качество семейного общения. Предлагаемый график предусматривает гибкое использование двухчасового перерыва — в утреннее или вечернее время по согласованию с работодателем.

Вице-спикер подчеркнул, что "семейные часы" следует рассматривать не как льготу, а как инвестицию в будущее подрастающего поколения. Он отметил успешный международный опыт подобных практик, доказавших свою эффективность в поддержании баланса между профессиональной и семейной жизнью.

Ранее в Госдуме предложили урезать всем женщинам рабочий день на час.