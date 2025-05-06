Летевшие в аэропорты Москвы самолеты ушли на запасные аэродромы

Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского авиаузла, на запасные аэродромы из-за действия ограничений на работу аэропортов.

"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского авиаузла, на запасные аэродромы", - сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Росавиации также отметили, что из-за позднего прибытия самолетов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов.