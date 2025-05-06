Олег Меньшиков признался, что хотел уйти из театра Ермоловой

Илья Родин

Известный актер Олег Меньшиков признался, что много лет назад хотел уволиться из Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, пишет «Комсомольская правда».

Олег Меньшиков рассказал, как написал заявление об уходе из театра Ермоловой
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В настоящее время Меньшиков является художественным руководителем и директором театра Ермоловой, отметили журналисты.

Артист пояснил, что много снимался, но люди далеко не сразу стали оглядываться на него на улицах. Он добавил, что после картины «Утомленные солнцем» количество перешло в качество.

По его словам, до прихода в Театр Ермоловой у него была своя антреприза, он делал, что хотел и как хотел, набирал людей, которых хотел.

«В Театр Ермоловой я пришел в готовую труппу. Не считаться с этим я не могу. Но 80% того, что было в театре в тот момент, меня не устраивало. Я не понимал, как с этим материалом можно выходить на сцену, как работать, строить, создавать театр. Не понимал. В какой-то момент написал заявление об уходе», — пояснил Меньшиков.

Власти Москвы, заметил артист, корректно, но твердо отказались выполнить его просьбу.

Меньшиков уточнил, что постепенно в театр стали приходить люди, с которыми он хотел работать, которые хотели работать с ним.

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