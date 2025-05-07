Ограничения на полеты введены еще в одном столичном аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов введен в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:00 МСК введены также в аэропорту Шереметьево», — написал представитель Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения были введены еще в одном столичном аэропорту — Жуковском. С 21:19 авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. В свою очередь, следовавшие в Москву рейсы принял саратовский аэропорт Гагарин.

Также сообщалось, что рейс SU284, следовавший из Москвы на Пхукет, был вынужден развернуться и отправиться назад в аэропорт Шереметьево в связи с закрытием воздушного пространства в Пакистане.