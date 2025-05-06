В Москве пройдет спектакль о подвигах связистов

В День Победы на сцене Музея Москвы состоится спектакль-читка «Есть такая профессия - держать связь», поставленный в рамках проекта «Билайн» «Держим связь. Подвиг связиста». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Спектакль начнется в 19:00 в пятницу, 9 мая, по адресу Зубовский бульвар, дом 2 (сцена во дворе). Чтобы получить бесплатный билет, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Спектакль основан на лучших историях, присланных на адрес проекта «Держим связь. Подвиг связиста». Режиссёром постановки стала Серафима Низовская.

В ходе спектакля актеры оживят реальные эпизоды из истории Великой Отечественной войны. Они погрузят зрителей в трогательные и напряженные моменты, когда связь между фронтом и тылом имела решающее значение.

Низовская использовала для своей постановки обрывки воспоминаний героев-связистов, иллюстрирующие их мужество, рассказывающие о личных переживаниях и даже о забавных эпизодах военного времени.

Также с 9 мая по 30 июня в Музее Москвы будет проходить бесплатная выставка «Держим связь. Подвиг связиста». В экспозицию выставки войдут личные истории сотрудников «Билайна», чьи родные и близкие обеспечивали связь в годы Великой Отечественной войны. Через воспоминания и архивные материалы посетители выставки смогут узнать, как работа связистов меняла ход истории и жизни людей.

Все мероприятия стали частью проекта «Держим связь. Подвиг связиста», в рамках которого «Билайн» создал библиотеку историй героев-связистов времен ВОВ. Познакомиться с проектом и прочитать истории можно в специальном разделе на сайте «Билайна».