Сбер оживил архивные фото героев Великой Отечественной войны
К 80-летию Победы Сбер опубликовал ролик «Помните», для которого оживил архивные фотографии героев, ставших частью акции «Бессмертный полк». В основе ролика - строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.
Нейросети Сбера сделали героев Великой Отечественной войны и архивные кадры частью фильма, рассказывающего, как важно помнить о цене Победы. Кадры сопровождаются строками из «Реквиема»:
Помните!
Через века, через года, -
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда, -
помните!
В год 80-летия Победы посмотреть цифровое шествие героев можно будет на официальном сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Сбер вновь выступил технологическим партнером акции. Нейросеть Kandinsky отреставрирует каждую фотографию, предоставленную для участия в цифровом шествии, и сделает ее четкой и цветной.
Чтобы принять участие в цифровом шествии, необходимо зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка онлайн» любым удобным способом, загрузить фото своего героя и добавить информацию о нем. Цифровое шествие будет транслироваться 9 мая с 12:00 по местному времени.