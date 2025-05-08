Сбер оживил архивные фото героев Великой Отечественной войны

К 80-летию Победы Сбер опубликовал ролик «Помните», для которого оживил архивные фотографии героев, ставших частью акции «Бессмертный полк». В основе ролика - строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

© Сбер

Нейросети Сбера сделали героев Великой Отечественной войны и архивные кадры частью фильма, рассказывающего, как важно помнить о цене Победы. Кадры сопровождаются строками из «Реквиема»:

Помните!

Через века, через года, -

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда, -

помните!

В год 80-летия Победы посмотреть цифровое шествие героев можно будет на официальном сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Сбер вновь выступил технологическим партнером акции. Нейросеть Kandinsky отреставрирует каждую фотографию, предоставленную для участия в цифровом шествии, и сделает ее четкой и цветной.

Чтобы принять участие в цифровом шествии, необходимо зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка онлайн» любым удобным способом, загрузить фото своего героя и добавить информацию о нем. Цифровое шествие будет транслироваться 9 мая с 12:00 по местному времени.