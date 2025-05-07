Песня «День Победы» зазвучала на 21 языке благодаря проекту Сбера

В год 80-летия Победы на сайте Сбера можно послушать легендарную песню «День Победы» на языках народов-участников Великой Отечественной/Второй мировой войны. Песня была переведена на 21 язык.

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Перевод «Дня Победы» осуществил искусственный интеллект Сбера GigaChat. Нейросеть смогла точно передать не только смысл, но и эмоциональный настрой песни.

Чтобы послушать одну из версий песни, необходимо выбрать желаемый язык. В числе представленных языков - бурятский, якутский и другие. После выбора языка необходимо нажать на кнопку прослушивания. Также есть возможность прочитать текст песни на выбранном языке.

К 80-летию Победы Сбер запустил и другие цифровые проекты, в том числе современное прочтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Нейросети Сбера превратили главы произведения превратились в графический роман.