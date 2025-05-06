Технологии Сбера помогут провести цифровой «Бессмертный полк»

В 2025 году, в год 80-летия Победы, технологии Сбера помогут провести цифровое шествие «Бессмертный полк онлайн» и сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях, которая жива в каждой семье. Присоединиться к самому масштабному проекту, посвященному героям ВОВ, можно на официальном сайте движения «Бессмертный полк».

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Сбер вновь выступил технологическим партнером цифрового шествия. Нейросеть Сбера Kandinsky отреставрирует каждую фотографию, предоставленную для участия в «Бессмертном полке онлайн», и сделает ее четкой и цветной. Подать заявку на участие в шествии можно на сайте проекта до 6 мая.

Каждый человек, желающий принять участие в акции, после заполнения анкеты о своем герое сможет увидеть его 9 мая в колонне однополчан. Любой участник «Бессмертного полка онлайн» может следить за своей колонной и переключаться между потоками. Каждый поток сопровождается интересными фактами времен Великой Отечественной войны.

В 2025 году цифровое шествие пройдет в новом формате - герои окажутся плечом к плечу с сослуживцами из своего рода войск. В День Победы будет доступен специальный плейлист с военными песнями, а выложить открытку со своим героем можно будет в социальные сети.

Чтобы принять участие в цифровом шествии, необходимо зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка онлайн» любым удобным способом (с помощью Сбер ID или номера телефона), а затем загрузить фото своего героя и добавить информацию о нем (заполнить анкету и выбрать род войск). После этого можно будет посмотреть цифровое шествие 9 мая с 12:00 по местному времени.

Из года в год «Бессмертный полк онлайн» объединяет людей по всему миру. Трансляции цифрового шествия посмотрели более 30 миллионов человек, а участие в акции приняли более пяти миллионов пользователей из разных стран. С 2020 года формат цифрового шествия эволюционировал и перешел от единых видеопотоков без региональной разбивки к трансляциям с возможностью поиска по фамилии и разбивкой по колоннам.