В российском городе зацвела сакура

В Челябинске в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина началось цветение сакуры. Фотографии и подробности публикует местный портал «Хорошие новости».

В российском городе кустарники выпустили первые бутоны, поэтому важно отправиться в сад прямо сейчас. Сотрудники учреждения напоминают, что цветение сакуры длится всего пять дней. После этого хрупкие лепестки начнут осыпаться.

Отмечается, что сакурой принято называть определенные виды деревьев подсемейства сливовых и подрода вишни, отличающиеся изысканными розовыми цветками. В саду имени Пушкина растет миндаль трехлопастный, который как раз относится к роду слива.

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