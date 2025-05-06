Кинорежиссер Никита Михалков еще в 2017 году предупреждал о тенденциях в России, которые набрали силу после начала спецоперации на Украине. Его высказывания приводит «Царьград».

В своих программах «Бесогон» Михалков обращал внимание на то, что «либеральная интеллигенция не боится объединения людей для протестов», но недовольна мирными акциями.

«Когда люди собираются не протестовать, а объединиться, потому что они живут в одной стране, у них одна история, одна судьба - почему-то это вызывает у либералов дикий страх. Вспомните хотя бы истерику от акции «Бессмертный полк» и от получившего распространение лозунга - «Никогда больше. Можем повторить»», - отмечал режиссер.

Михалков также предупреждал о набирающей силу «мощной мировой тенденции - выбивать память из людей» для того, чтобы «страной и людьми было легче управлять».

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В качестве примера правдивости тезисов Михалкова издание привело кинокритика Екатерину Барабаш* (признана иноагентом в России), которая восемь лет назад резко высказывалась о лозунге «можем повторить», а после начала российской спецоперации была отправлена под домашний арест по обвинению в распространении фейков о российской армии и скрылась от следствия.

Отметился резкими высказываниями по поводу Дня Победы и кинокритик, журналист и редактор Антон Долин* (признан иноагентом в России). После начала СВО он уехал в Прибалтику, где в одном из интервью назвал Россию «огромной скотобойней».

Ранее спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко констатировала, что глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей западные политики живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.

* признаны иноагентами в России.