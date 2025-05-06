Страх или провокация? Что стоит за заявлениями Украины о Дне Победы

Украинские власти заявили, что «не гарантируют безопасность мировым лидерам», которые приедут в Москву 9 мая. Зачем Киеву необходимы подобные заявления, разбирался «Царьград».

Ранее Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни Победы. Кроме того, он заметил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут в Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях.

Аналитики считают, что за этими угрозами может стоять Лондон и цель не в том, чтобы действительно провести теракты, а в том, чтобы посеять страх как среди иностранных лидеров, так и среди обычных граждан России. Заявления Зеленского «хорошо цитируются и вызывают реакцию», отмечает Telegram-канал NO SPIN Zone.

При этом автор канала полагает, что, если Украина действительно попытается атаковать Москву 9 мая, это лишь даст козыри в руки России, поскольку покажет всему миру агрессивность киевского режима, поэтому вероятность реального инцидента крайне мала, однако все же не нулевая.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высказывание Зеленского «словесной провокацией». А в МИД России отметили, что это «классическая угроза террориста».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также обратила внимание на то, что это еще и угрозы в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде.

А военкор Александр Коц не исключил, что Киев готовит 9 мая новый прорыв в Курскую область, так как стягивает силы к границе, и констатировал, что «будем усмирять».

Ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен назвал Зеленского сумасшедшим на фоне публикаций в западных СМИ о попытке вооруженных формирований Украины проникнуть в Белгородскую область.