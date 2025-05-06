Названы достоинства кефира, который пьет Путин

После того как в фильме к 25-летию президентства Владимира Путина зрители заметили в его холодильнике кефир «Эковакино» из Рязанской области, продажи продукта взлетели. Покупатели бросились за «кефиром президента», а эксперты — обсуждать его вкус и состав. URA.RU узнал у технолога молочной промышленности Эльвиры Морозовой, чем особенный кефир, который пьет президент.

© Кадр из документального фильма на канале "Россия"

«У „Вакинского агро“ полный цикл производства. Это значит, что у них собственные фермы, собственное молоко — и они сами же делают из него продукт, не закупая сырье со стороны. Фермы у них автоматизированные и очень чистые, — рассказала Морозова. — А чистота — это основа качества».

По ее словам, предприятие практически исключает ручной труд: все оборудование моется в автоматическом режиме, используется СИП-мойка (CIP), а пастеризация и фасовка кефира происходят без контакта с человеком. Это снижает риск попадания микробов и повышает безопасность продукции.

Путин показал содержимое холодильника в кремлевской квартире

При этом в отчете Роскачества, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что в этом кефире меньше дрожжей, чем в среднем по рынку, а также пресный вкус. Рейтинг кефира специалисты оценили на уровне 3,1. Но Морозова считает, что минус здесь — это, скорее, плюсы.

«Это не минус, а наоборот — плюс. Не все любят кефир с ярко выраженной кислотой. Такой продукт может быть агрессивен для желудка, особенно если он долго хранится, — объясняет технолог. — А кефир от „Эковакино“ мягкий, сбалансированный, не „взрывается“ и не бродит. Я сама предпочитаю такой».

Она подчеркнула, что кефир — живой продукт, и при неправильной температуре хранения он может вспучиться.

«Если дрожжей слишком много, упаковка может вздуться. Поэтому умеренность здесь — достоинство», — добавила она.

По мнению Морозовой, вкус и безопасность зависят от трех вещей: качества исходного молока, чистоты на производстве и компетентности технолога. Все это, по ее словам, у «Вакинского агро» на уровне.

«Я пробовала их продукцию на выставках — действительно вкусная. Очень хорошо, что президент выбирает именно такой продукт. Может, и остальные начнут больше ценить то, что делают у нас в стране», — сказала она.

Фильм, в котором Владимир Путин достает кефир из холодильника кремлевской квартиры, вышел 4 мая 2025 года. В кадр, помимо кефира, попали и другие продукты — ряженка и шоколад «Президент» белорусской фабрики «Коммунарка». Они тоже моментально пропали с полок. На предприятии «Вакинское агро» рассказали, что специальной «президентской» партии не существует — тот же кефир поступает в продажу по всей стране.