Последние звонки в Белгородской области пройдут в смешанном формате

Последние звонки в школах Белгородской области пройдут 24 мая в смешанном формате: в 86 школах приграничных районов — дистанционно, а в остальных — в очном формате при соблюдении усиленных мер безопасности.

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Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

«Мероприятия в школах будут организованы в формате «класс-группа» без проведения массовых мероприятий, таких как общешкольные уличные линейки. Все торжества будут происходить внутри школы», — сообщили там.

Уточняется, что торжественные мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности и существующего на территории школ пропускного режима. В охране планируется задействовать сотрудников полиции и бойцов территориальной обороны.

Также в правительстве сообщили, что учащиеся 9-х классов из 299 школ Белгородской области получат аттестаты на основании годовых оценок. Выпускники 11-х классов приграничных учебных заведений будут самостоятельно решать: сдавать ЕГЭ или получить аттестат по результатам промежуточной аттестации до 9 мая. Основные экзамены по русскому языку и математике в регионе пройдут в течение двух дней: русский язык — 29 и 30 мая, математика — 26 и 27 мая. При этом сдавать единый государственный экзамен можно в любом регионе России.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ на схожую специальность.