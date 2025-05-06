Стало известно, сколько стоит украшение муниципалитетов к 9 Мая

В конце апреля муниципалитеты активно начали размещать на сайте государственных закупок заказы на проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы. В их числе — организация салютов и украшение территорий в соответствии с тематикой праздника, сообщают «Ведомости».

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, по большей части заказчики - органы местного самоуправления или муниципальные учреждения. В частности, власти Владикавказа приобрели пакет услуг, приуроченных ко Дню Победы, на сумму 4,4 миллиона рублей. В рамках тендера, в частности, предполагается установка светодиодного экрана «Победа» для кинотеатра под открытым небом, где будут демонстрироваться фильмы военной тематики.

В рамках празднования Дня Победы также запланированы разнообразные мероприятия. Среди них — праздничный концерт, выступления оркестров и хоров с песнями военных лет, а также тематические события в центральном парке. В программе — мастер-классы, фотозоны, выставки, посвященные Дню Победы, военно-патриотические площадки. Кроме того, состоится военный салют, а в салоне трамвая, который будет курсировать по городу, покажут фильмы о Великой Отечественной войне. Также будет работать полевая кухня.

Кроме того, в преддверии Дня Победы в Сыктывкаре были приобретены малые архитектурные формы на сумму 17 миллионов рублей. В их числе — фотозоны с изображением звезды, цифры 9 и георгиевской ленты на подиуме, а также фотозона в виде листа отрывного календаря с флагами на подиуме. Также были закуплены два куба с символикой празднования Победы в Великой Отечественной войне, две звезды в виде арки и стойки с флагами.

В Нерюнгри (Якутия) 22 апреля была объявлена закупка на 5 миллионов рублей для предоставления звукового и светового оборудования для мероприятия, посвященного празднованию 80-летия Победы 9 мая 2025 года. Подчеркивается, что в услуги также входит доставка оборудования, монтаж/демонтаж, коммутация и подключение.