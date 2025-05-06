В Каслях отлили настольную копию памятника "Советскому воину-освободителю"

Каслинские мастера в преддверии юбилея Победы изготовили из чугуна уменьшенную копию монумента воину-освободителю в болгарском Пловдиве.

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Саму модель для этой работы выполнила московский скульптор, выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Наталия Муромская, у которой за десяток лет сотрудничества с южноуральцами накопилось несколько десятков работ, включая памятник российскому государственному и военному деятелю, генералу-фельдмаршалу Петру Ивановичу Шувалову для Ижевска. Ну, а копия "Алеши" - последнее совместное творение.

Известно, что сам "оригинал" был открыт в 1957 году, инициаторами выступили жители Пловдива, дав монументу нынешнее его имя. Статую из железобетона создавала группа болгарских скульпторов, а прообразом послужил сержант 234-го артиллерийского полка 228-й стрелковой дивизии Алексей Скурлатов, который в 1944 году восстанавливал телефонную линию София - Пловдив. В 1966-м композитор Эдуард Колмановский и поэт Константин Ваншенкин написали песню с одноименным названием, которая благодаря своей популярности поспособствовала и более широкой известности самого памятника в стране и за рубежом.

Фигура советского солдата высотой более 11 метров в униформе и плащ-палатке с опущенным автоматом ППШ, развернутая лицом на восток, представляла собой символ очищения от фашизма. Однако в последнее время над "Алешей" вновь нависли тучи: события последнего времени поставили под угрозу существование знаменитого монумента.

Отчаянную борьбу против безмолвного богатыря продолжает уже не первое поколение болгарских политиков, заразившихся вирусом русофобии. И не так давно, к примеру, обсуждался перенос монумента на более скромное и непубличное место. Поэтому обращение к этой теме мастеров из Каслей, создание своего, чугунного, "Алеши" - не только дань памяти всем ветеранам, но и попытка перенести на Родину близкое изображение, ставшее констатацией освободительной миссии советского солдата.