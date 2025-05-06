Многодетная мать из Дагестана выиграла крупную сумму в лотерею

Многодетная мать из Дагестана стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша. Как сообщает РИА Новости, в распространителе государственных лотерей «Столото» рассказали, что женщина выиграла почти 43 млн рублей в «Рапидо Ультра».

Женщина живет в небольшом дагестанском селе и уже 20 лет работает пекарем. 4 января она успела купить билет за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи.

«По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни», — заявили в компании в компании.

Отмечается, что пекарь вместе с мужем воспитывают четырех детей, трое из которых еще учатся в школе. Призовые семья собирается потратить на покупку новой квартиры.