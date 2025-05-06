Стало известно о смерти маршировавшего по Красной площади на 9 Мая бойце СВО

Стало известно о смерти маршировавшего по Красной площади участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает интернет-издание infpol.ru.

Жалсан Балданов служил в Российской армии с 2016 года. В спецоперации он участвовал с первых дней, имел служебные награды. В 2024 году в составе колонны бойцов СВО он участвовал в параде на Красной площади на 9 Мая.

Бойца не стало 18 апреля 2025 года. У него остались трое детей.

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Ранее в Пермском крае похоронили еще одного бойца СВО, участвовавшего в параде в Москве. До ухода в зону боевых действий мужчина работал в МЧС России.