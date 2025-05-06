Вдову взорванного у подъезда в Москве генерала могут сделать сенатором

Lenta.ru

Вдову взорванного у подъезда на Рязанском проспекте в Москве экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Светлану могут сделать сенатором от Костромской области. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к местной Думе.

Собеседник отметил, что Кириллова решила участвовать в региональных выборах от «Единой России».

Источник допустил, что у вдовы генерала не возникнет проблем с цензом оседлости, поскольку она, как и ее супруг, родились и выросли в Костроме.

Кириллова с конца 1990-х служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России. Данный факт упоминается в ее видеообращении, опубликованном на сайте праймериз «Единой России».

Убили ради конфликта: кому была нужна гибель генерала Кириллова

Генерала взорвали в Москве в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Высший офицер и его помощник не выжили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

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