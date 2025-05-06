Минздрав предложил штрафовать выпускников за отказ от отработки

В России планируют ужесточить наказание за отказ от обязательной отработки для окончивших медицинские вузы и колледжи. В новой версии законопроекта, опубликованной минздравом, указано, что выпускник, отказавшись от отработки, должен будет выплатить штраф в трехкратном размере от суммы расходов государства на его обучение.

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Также законопроект определяет, что окончивший медвуз или колледж должен в течение года устроиться в медорганизацию, которая оказывает помощь по ОМС, и отработать в ней не менее трех лет.

Сегодня более трети выпускников медицинских образовательных организаций не работают в бюджетной системе, говорится в пояснительной записке к документу. При этом, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, по итогам прошлого года дефицит врачей в России составил 23 297 человек, а среднего медперсонала - 63 тысячи человек. Эти цифры он озвучил на правительственном часе в Госдуме в апреле.

По итогам прошлого года дефицит врачей в России составил 23 297 человек, а среднего медперсонала - 63 тысячи человек

Ранее депутаты от фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Сергей Леонов разработали законопроект, предусматривающий особые требования к трудоустройству в частные медицинские структуры тех, кто получил профильное образование за счет госбюджета. Пока этот документ находится в правительстве.

Акцент в нем сделан на том, что в последние годы наблюдается значительный дефицит медицинских специалистов в государственных учреждениях в удаленных и сельских районах. Но молодые специалисты зачастую идут работать в платные клиники, минуя государственную систему здравоохранения. Депутаты предлагают брать их туда только при наличии стажа в госклиниках. Эту норму предлагают закрепить в Трудовом кодексе. Как отмечает глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, государственные медицинские учреждения финансируются за счет бюджетных средств, и работа молодых специалистов в таких учреждениях будет способствовать справедливому распределению ресурсов и ответственности перед обществом.

Председатель независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина обратила внимание на то, что в медицинские вузы большой конкурс, не каждого с улицы берут, но врачей все равно не хватает. Особенно остро проблема ощущается в сельской местности. В связи с этим ранее минздрав расширил полномочия среднего медперсонала. С 1 сентября фельдшеры и акушеры в ряде случаев смогут заменять врачей при их отсутствии. Предполагается, что делегировать им такие полномочия должен руководитель медучреждения. Он также обязан следить за качеством оказываемой ими медпомощи. Конечно, полностью заменить врачей фельдшеры и акушеры не смогут, но в условиях дефицита специалистов, особенно в отдельных регионах, вполне могут взять на себя отдельные виды оказания помощи, что-то можно делегировать среднему медицинскому персоналу, считает доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она подчеркнула, что для реализации такого шага минздраву потребуется организовать курсы повышения квалификации для среднего медперсонала. Это обеспечит качество медицинского обслуживания и позволит минимизировать количество врачебных ошибок.