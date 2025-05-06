Стало известно о смерти единственного сына известного депутата Госдумы

Иван Шаргунов, студент истфака МГУ и единственный сын Сергея Шаргунова, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

О гибели Ивана Шаргунова, 19-летнего сына писателя, общественного деятеля и ведущего телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергея Шаргунова, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева, передает Фонтанка.ру.

В тексте говорится: «Сергей Шаргунов потерял единственного сына. 19-летний парень, студент истфака МГУ Иван Шаргунов, погиб в результате ДТП. Невозможно жаль».

По словам Меркачевой, Иван был увлеченным и талантливым молодым человеком, обладавшим глубокими знаниями истории и литературы. Она отметила, что молодой человек знал эти дисциплины едва ли не на профессорском уровне.

Сергей Шаргунов уточнил, что отпевание сына состоится 7 мая в 11.30 в храме святителя Николая в Пыжах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии с участием квадроцикла и легкового автомобиля погиб мальчик, а его несовершеннолетняя напарница-водитель была госпитализирована с серьезными травмами. На трассе А-113 ЦКАД в Истре четыре автомобиля столкнулись, один водитель погиб.