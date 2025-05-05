Патриарх Кирилл в своей книге рассказал, что вынудило РФ начать СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге «Родина. Вера. Победа» поделился своими размышлениями на тему того, что вынудило Россию начать СВО. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.
Отмечается, что книга уже вышла в свет. В ней патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским и почему они одерживали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника в Невской битве, во время польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну. Также в книге он раскрывает смысл патриотизма, подвига и жертвенности.
«На страницах издания патриарх Кирилл объясняет, почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России, что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 года и в чем заключается социальная и патриотическая деятельность Русской православной церкви во время проведения СВО», — говорится в тексте.