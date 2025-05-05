Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Владимир Путин

Продукты, мелькнувшие в кадре во время ночной встречи журналистов с президентом России, спровоцировали всплеск покупательского интереса. Владимир Путин предложил гостям на выбор кефир или ряженку, пояснив, что сам отдаёт предпочтение этим напиткам в конце рабочего дня.

Как информирует KP.RU, о своей привычке употреблять кефир перед сном глава государства рассказывал ещё в начале нулевых. Оба продукта производятся на предприятии Рязанской области. В выходные их ещё можно было найти на полках, однако к 5 мая запасы кефира полностью исчезли, сохранилась лишь ряженка — да и та разошлась за несколько часов.

Согласно открытым данным, литровая бутылка кефира оценивается в 140-150 рублей, тогда как пол-литра ряженки — в 65-75 рублей.

Ещё одним «героем» съёмки стал шоколад белорусского производства, подаренный Путину Александром Лукашенко. Десерт с содержанием какао от 72 % до 85 % не содержит сахара, вместо него использован лактитол. Приобрести угощение можно через онлайн-площадки: набор из пяти плиток обойдётся примерно в 1200 рублей.

Внимание журналистов также привлекло и другое содержимое президентской кухни: соевый соус, бальзамический уксус, мельницы со специями и банка растворимого кофе.