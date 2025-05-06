Хоронили в закрытом гробу: внук певца Александра Барыкина погиб на СВО

В зоне СВО погиб 28-летний двоюродный внук певца Александра Барыкина Владислав Трунов. Мужчину хоронили в закрытом гробу.

© С официального сайта Александра Барыкина

Подробности сообщил родной брат Барыкина Василий. Трунов был старшим сыном его дочери Людмилы.

Владислав ушел на СВО в качестве добровольца в 2022 году. Погиб от осколков кассетной бомбы.

«Влада 9 января наградили медалью за храбрость, 26-го числа он погиб: при исполнении долга, во время штурма, попал под кассетник ВСУ вместе с тремя сослуживцами», - поделился Василий.

Трунов 4 месяца не дожил до 29-летия. У него осталась жена, детей не было.

«Хоронили внука в закрытом гробу на мемориальной аллее кладбища в подмосковном Орехово-Зуево», - рассказал собеседник NEWS.ru.

Трунов рассказывал, что по окончании СВО хотел бы остаться в армии. Также стало известно: мужчина был верующим и всегда носил с собой икону.

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