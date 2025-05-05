В Крыму после ремонта открыли памятник погибшим во время ВОВ воинам

Памятник воинам-односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в честь 80-летия Великой Победы в селе Некрасовка Советского района Республики Крым.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"В канун Дня Победы в селе Некрасовка Советского района открыт после ремонта памятник воинам-односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Обязательство восстановить монумент мы взяли в 2024 году, во время выборов. Работы были выполнены за счет средств депутатов Государственной думы, Государственного совета, предпринимателей, неравнодушных крымчан. Участие в восстановлении памятника также приняли Акционерный банк "Россия", ВТБ - РНКБ (ПАО), ПСБ банк и Генбанк", - написал он.

Константинов отметил, что в Крыму проводится колоссальная работа по сохранению исторической памяти. Без привлечения бюджетных средств в этом году ремонтируют пять объектов.

"Это важно. Ведь мы не только развиваем социальную, туристскую инфраструктуру на полуострове, но и восстанавливаем памятные места, которые имеют большое значение для людей", - пояснил Константинов, поблагодарив всех, кто принял участие в восстановлении монумента.

Памятный знак в честь воинов-односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны, был открыт в селе Некрасовка Советского района в 1985 году. Церемония была посвящена 40-летию Победы советского народа над фашистской Германией.