Стали известны последние слова погибшего на СВО внука Барыкина

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Родной брат звезды советской эстрады Александра Барыкина рассказал о последних словах его двоюродного внука, погибшего в зоне СВО. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам собеседника издания, Владислав Трунов, ушедший добровольцем на СВО в 2022 году, говорил незадолго до смерти о своих планах и продолжить службу в армии и после победы. Он служил в штурмовом отряде на Харьковском направлении гранатометчиком, а затем в ЛНР.

Василий Барыкин рассказал, что Владислав незадолго до смерти приехал на несколько дней в отпуск.

Он особо не распространялся о военных действиях, но сообщил, что по завершению СВО намерен остаться в армии.

9 января этого года внук Барыкина был награжден медалью за храбрость, а 26-го он погиб при исполнении долга. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» Михаил Солопов признался, что он испытывал злость к не принимавшим участия в спецоперации россиянам.