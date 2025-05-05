Что ждать от конференции TECH WEEK 2025 в Москве

В Москве пройдёт крупнейшая мультиформатная конференция о цифровых технологиях для бизнеса и искусственном интеллекте TECH WEEK 2025, которую проводит Корпорация «Синергия». Мероприятие состоится 26-28 мая в Кластере «Ломоносов».

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TECH WEEK объединит ведущих отраслевых экспертов и представителей бизнеса для обсуждения практических кейсов и передовых разработок в области цифровой трансформации, автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Участники узнают об отечественных решениях, которые помогают предпринимателям в условиях импортозамещения, а также обсудят ключевые тренды в отрасли.

На конференции выступят более 250 спикеров, среди которых основатель TenChat, глава группы компаний ВБЦ Семен Теняев; генеральный директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев; профессор физики и квантовых технологий, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров; Chief AI officer Корпорации «Синергия» Андрей Комиссаров; управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов; основатель платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов; генеральный директор ООО «Моторика» Андрей Давидюк; основатель и председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков; инвестор, партнер I8GV и The Yellow Door Вэл Джердеш и другие.

© Пресс-служба

Программа мероприятия включает 9 тематических потоков, охватывающих ключевые направления развития технологий для решения бизнес-задач в 2025 году. Главная сцена станет центральной площадкой для обсуждения стратегий сохранения конкурентоспособности, будущего науки и технологий.

Особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и передовым достижениям в этой области. Поток «Нейросети в маркетинге» посвящен использованию ИИ для оптимизации бизнес-процессов и маркетинговых стратегий. Также на мероприятии представят решения по внедрению ИИ, робототехники и аддитивных технологий в сферы промышленности, логистики, ритейла, сельского хозяйства.

© Пресс-служба

Для тех, кто стремится к автоматизации бизнес-процессов и улучшению клиентского опыта, создан поток «Цифровизация и инновации в бизнесе».

В рамках тематических треков также обсудят инновации в сфере финансовых услуг, современные методы анализа больших данных и их применение в различных сферах, рассмотрят подходы к оценке и управлению инвестициями в высокотехнологичные проекты.

Программа конференции включает не только экспертные лекции, но и специальные интерактивные форматы, призванные создать особую бизнес-атмосферу, помочь усилить бизнес-идеи и найти новых партнеров и клиентов. Участников ждут индивидуальные и групповые консультации в менторской гостиной с ведущими экспертами в сфере инновационных технологий и HR-менеджмента. В зоне практикумов можно будет отработать конкретные навыки под руководством топ-спикеров конференции, а на мастермайндах – совместно найти решения актуальных бизнес-задач и выявить точки роста. Для установления деловых контактов организованы сессии Speed networking и неформальное обсуждение трендов в формате TECH бани.

© Пресс-служба

Ежегодно TECH WEEK собирает более 3000 представителей бизнес-сообщества России, создавая единую технологическую экосистему и эффективную площадку для нетворкинга и обмена опытом.