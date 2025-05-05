Эксперт назвал основные причины отключения мобильной связи в Москве

Затруднение наведения вражеских дронов может являться одной из основных целей отключения мобильной связи в Москве. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил эксперт Игорь Бедеров.

Он напомнил, что дроны ориентируются по данным GPS. При этом в Москве и других крупных российских городах осуществляется спуфинг GPS, то есть подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным.

"Геолокация также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи. Поэтому глушение мобильной связи вместе с интернетом способно затруднить наведение дрона", – пояснил Бедеров.

Как отметил эксперт, отключение сотовой связи также способно затруднить приведение в действие взрывных механизмов.

"Сигнал у нас передается по радиоканалу. GSM-сеть, та самая сотовая связь, и есть – радиоканалы. Причем радиоканалы самые массовые и дешевые. Если прикрепить к взрывному механизму GSM-приемник, ему можно передавать различные сигналы со смартфона, мобильника или пейджера", – сказал он.

Сбои в работе связи могут быть вызваны подготовкой к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на шеф-редактора интернет-портала "Мобильные телекоммуникации", интернет-эксперта Леонтия Букштейна.

Эксперт напомнил, что ранее Россия неоднократно получала угрозы провокаций на День Победы. Кроме того, граждане активно делятся фотографиями подготовки к празднованию, что может сыграть на руку противнику. Потому, по его мнению, связь было решено ограничить.

"Я не думаю, что это будет очень долго. Думаю, это день-два продлится, потом будет еще строже, в дни празднования, но потом все будет по плану", – заключил Букштейн.

Ранее сообщалось, что в Москве могут быть введены ограничения на доступ в интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.

Пользователи в понедельник, 5 мая, столкнулись со сбоем в работе нескольких операторов связи. К 11:07 по московскому времени на неполадки в работе "Билайна" поступило 958 жалоб. Большинство было направлено из Москвы – 77%, еще по 4% – из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Проблемы также наблюдались у пользователей T2 (341 жалоба), МТС (479), "МегаФона" (82), Yota (58) и "Ростелекома" (45).