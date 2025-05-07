В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предоставить работникам, имеющим родственные связи с ветеранами Великой Отечественной войны до шестой степени включительно, дополнительные десять дней оплачиваемого отпуска.

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По словам авторов проекта, данная мера создаёт правовые основания для исполнения морального и гражданского долга.

«Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, заботы о старшем поколении, сыгравшем решающую роль в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Уточняется, что такой отпуск будет предоставляться по письменному заявлению работника.

По информации РИА Новости, на сегодняшний день согласно данным Минобороны, сегодня в живых осталось всего 7 тыс. ветеранов-фронтовиков, их возраст превышает 90 лет.

Ранее в России предложили ввести статус для опекунов ветеранов Великой Отечественной.

Также в Госдуме объяснили необходимость изменения процедуры присвоения «Ветерана труда».