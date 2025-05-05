Эксперт объяснил, для какой защиты в Москве отключают мобильную связь

Одной из основных целей отключения мобильной связи в Москве может быть затруднение наведения вражеских дронов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

В целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий в Москве могут наблюдаться ограничения доступа в интернет, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которое москвичи получили днем 5 мая. В этот же день жители столицы имели возможность наблюдать последствия такого ограничения – многие люди жаловались как на отсутствие доступа в интернет со смартфонов, так и на невозможность совершения звонков.

«Дроны ориентируются по данным GPS. В Москве и в других крупных городах РФ, особенно в центральных их частях, осуществляется спуфинг GPS, подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным, в результате чего плохо работает навигация в машинах, такси приходится долго искать и тому подобное. Но! Геолокация может определяться не только по данным GPS. Геолокация также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи. Поэтому глушение мобильной связи вместе с интернетом способно затруднить наведение дрона», – сказал «Газете.Ru» Бедеров.

Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

Кроме того, отметил эксперт, отключение сотовой связи способно предотвратить или как минимум затруднить приведение в действие взрывных механизмов. Наглядным примером использования мобильной связи в таких целях Бедеров назвал серию детонации пейджеров и раций представителей «Хезболлы» в Ливане и Сирии в сентябре 2024 года.

«Сигнал у нас передается по радиоканалу. GSM-сеть, та самая сотовая связь, и есть – радиоканалы. Причем радиоканалы самые массовые и дешевые. Если прикрепить к взрывному механизму GSM-приемник, ему можно передавать различные сигналы со смартфона, мобильника или пейджера. Глушение мобильной связи нивелирует вероятность такого сценария», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов.