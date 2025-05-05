Священник рассказал о вреде длинных выходных

Для большого количества людей в России длинные выходные — это неполезно. Соответствующее заявление в эфире радио Sputnik озвучил священник Павел Островский, отметив, что с точки зрения церкви в любой день пьянство - это плохо, так как это даже не отдых.

"У нас сейчас 4 дня выходных — вечером затарился, выпил, похмелился и так далее. Ты не идёшь отдохнувший на работу, алкоголь не дает отдыха", – заявил священник.

Напомним, что на этой неделе 8,9,10 и 11 мая будут выходными днями в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне также было четыре дня выходных: 1,2,3 и 4 мая в честь Дня труда.