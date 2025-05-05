В «МегаФоне» рассказали о росте спроса на спортивные и дачные товары

Россияне стали чаще покупать на маркетплейсах товары для занятий спортом, походов и обустройства дачи. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов».

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Одними из наиболее популярных оказались товары для бега, ходьбы и велоспорта. Так, например, спортивная обувь в апреле текущего года покупалась на 63 процента чаще, чем в том же периоде прошлого года, а велосипеды и прочие товары для велоспорта — на 29 процентов. При этом аналитики отмечают, что продажи спортивной обуви в марте этого года были на 17 процентов выше, чем в апреле.

Кроме того, на четверть в годовом выражении выросли продажи спальных мешков. Спрос на палатки в сравнении с прошлым годом не изменился, однако в сравнении с мартом в апреле заметен существенный подъем: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86 процентов.

Среди традиционно дачных товаров россиян привлекают атрибуты для жарки шашлыков на природе, а также все для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в этом году покупают на 14 процентов чаще, теплицы — на 28 процентов, средства полива и водоснабжения — на 36 процентов, садовую технику — на 58 процентов.

В «МегаФоне» отмечают, что интерес к этим товарам растет даже при том, что средняя стоимость некоторых из них с начала года увеличилась. Так, товары из категории «Велоспорт» стали дороже на 23 процента, а «Полив и водоснабжение» — на 38 процентов. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в начале года, а некоторые походные товары, в частности палатки, подешевели (-16 процентов).